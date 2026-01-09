Angela Lano, coinvolta nell’indagine sulla presenza di Hamas in Italia, propone di raccogliere donazioni tramite un nuovo conto, contestando le accuse e la pressione delle autorità. La sua richiesta si inserisce in un contesto di tensione e controversie, evidenziando le strategie adottate nel tentativo di continuare a sostenere le proprie attività. La vicenda solleva questioni sulla gestione dei fondi e sulla trasparenza delle organizzazioni coinvolte.

Angela Lano, indagata all’interno della maxi inchiesta sulla cupola di Hamas in Italia sfida la magistratura e chiede di donare su un altro conto: “Israele vuole spegnerci, zittirci, e ci sta demonizzando attraverso i suoi referenti politico-mediatici. Contro di noi hanno scatenato la macchina del fango. Aiutateci a resistere e a continuare il nostro lavoro di giornalismo de-coloniale e decolonizzato”, scrive sul sito Infopal, anch’esso citato nelle carte come “organo di informazione dell’Abspp (l’associazione tramite cui sarebbero stati raccolte le donazioni da devolvere all’organizzazione terroristica) allegando le coordinate bancarie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Soldi da Hamas e conti chiusi: il piano dell’indagata Angela Lano per raccogliere ancora donazioni

