Si inventano tumore del figlio 15enne | genitori raccolgono soldi e li spendono per benzina e cene fuori
In Florida, una coppia di genitori ha accusato il proprio figlio di avere un tumore di 15 anni, raccogliendo fondi sulla base di questa diagnosi falsa. I genitori hanno poi utilizzato i soldi ottenuti per pagare benzina e cene fuori casa. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità, che stanno indagando sui fatti.
Un 15enne della Florida è al centro di una vicenda drammatica: i genitori avrebbero finto la sua malattia per raccogliere soldi da usare per spese personali. Anche il giovane aveva parlato dei sintomi del tumore, ma non è chiaro se sapesse della truffa. La coppia è stata arrestata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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