Si inventano tumore del figlio 15enne | genitori raccolgono soldi e li spendono per benzina e cene fuori

In Florida, una coppia di genitori ha accusato il proprio figlio di avere un tumore di 15 anni, raccogliendo fondi sulla base di questa diagnosi falsa. I genitori hanno poi utilizzato i soldi ottenuti per pagare benzina e cene fuori casa. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità, che stanno indagando sui fatti.