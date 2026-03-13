Lunedì 16 marzo resta chiusa una scuola dell' infanzia di Arezzo

Lunedì 16 marzo una scuola dell'infanzia di Arezzo, situata nella frazione di Antria e appartenente all’istituto comprensivo Vasari, resterà chiusa. La decisione è stata presa dal sindaco della città, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle circostanze che hanno portato a questa scelta. La chiusura riguarda esclusivamente la scuola dell'infanzia denominata “Do-re-mi”.

Il sindaco di Arezzo ha deciso di chiudere una scuola dell'infanzia. Si tratta di quella della frazione di Antria, “Do-re-mi”, che fa parte dell'istituto comprensivo Vasari. La chiusura dell'asilo è così giustificata dall'amministrazione comunale: "A seguito della comunicazione da parte del fornitore dell'interruzione di energia elettrica che interesserà la zona di Antria nella giornata di lunedì 16 marzo dalle ore 8,30 alle ore 16, considerata l'indispensabilità della fornitura per il regolare svolgimento delle attività scolastiche e per il regolare funzionamento dell’impianto di riscaldamento, per la stessa giornata di lunedì 16 è stata disposta con ordinanza del sindaco la chiusura della scuola statale dell’infanzia di Antria Do-re-mi”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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