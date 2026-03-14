Internet tradito | la fine dell’utopia digitale

Venerdì 13 marzo, nello spazio culturale Materia a Castronno, Matteo Flora ha parlato della non neutralità di Internet, affrontando il tema della percezione di un’utopia digitale tradita. L’incontro ha visto la partecipazione di pubblico interessato a capire i cambiamenti e le problematiche legate alla rete e alla sua evoluzione. Flora ha spiegato i principali aspetti collegati alla questione senza entrare in dettagli tecnici.

Matteo Flora ha affrontato il tema della non neutralità di Internet durante un incontro tenutosi venerdì 13 marzo a Castronno, nello spazio culturale Materia. L’analista ha spiegato come la rete, nata con l’ideale di democratizzare l’informazione, sia oggi dominata da piattaforme centralizzate che estraggono dati per fini commerciali e bellici. La riflessione si è concentrata sul concetto secondo cui il codice determina i valori applicati dal sistema, trasformando le scelte degli utenti in materia prima per modelli predittivi. La serata ha evidenziato come gli stessi meccanismi algoritmici vengano utilizzati sia per mostrare pubblicità mirate sia per guidare sistemi d’arma autonomi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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