Safer Internet Day 2026 | perché la sicurezza digitale non è un allarme ma una sfida educativa

Oggi si celebra il Safer Internet Day 2026, un’occasione per riflettere sulla sicurezza online dei più giovani. Internet non è più solo un luogo da usare saltuariamente, ma un ambiente in cui bambini e adolescenti vivono, studiano e socializzano ogni giorno. La sfida principale non è più l’allarme, ma come educarli a muoversi in modo sicuro e consapevole in uno spazio che fa ormai parte della loro vita.

I nternet fa parte della vita quotidiana dei bambini e degli adolescenti. Non è un luogo “altro” che si visita ogni tanto, ma uno spazio relazionale continuo, dove si studia, si gioca, ci si confronta e si costruisce identità. È da questa consapevolezza che parte il messaggio lanciato dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA) in occasione del Safer Internet Day, che si celebra il 10 febbraio. Un messaggio chiaro, che riguarda da vicino soprattutto i genitori: la sicurezza digitale dei più giovani non è uno slogan, ma una sfida concreta, clinica, educativa e sociale. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Safer Internet Day 2026: perché la sicurezza digitale non è un allarme, ma una sfida educativa Approfondimenti su Safer Internet Day 2026 Safer Internet Day 2026: kit, guide e mappe per portare il benessere digitale in classe Per il Safer Internet Day 2026, l’Unione Europea lancia tre strumenti per le scuole. Safer Internet Day: il problema non è lo smartphone, ma l’assenza di regole (e di alfabetizzazione digitale) Oggi si parla di sicurezza in rete, ma il problema non è lo smartphone in sé. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Safer Internet Day 2026 Argomenti discussi: Safer Internet Day 2026: giovani online tra AI e cyberbullismo; Safer Internet Day 2026: il 10 febbraio evento in diretta. Al via il Mese della Sicurezza in Rete; Safer Internet Day 2026; 10 anni di #cuoriconnessi, l’iniziativa della Polizia di Stato per la sicurezza in rete. Safer Internet Day 2026: il 10 febbraio evento in diretta. Al via il Mese della Sicurezza in ReteMartedì 10 febbraio 2026 si celebra, in contemporanea in oltre 100 Paesi di tutto il mondo, il Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale dedicata alla sicurezza in Rete, istituita e promossa dall ... orizzontescuola.it Safer Internet Day 2026, CNDDU: promuovere una Cultura Digitale ResponsabileIl Safer Internet Day 2026 CNDDU promuove la sicurezza online e i diritti digitali per studenti e docenti in Italia. informazionescuola.it Maria Luisa Iavarone : Domani, 10 febbraio 2026, SAFER INTERNET DAY giornata internazionale dell'Internet sicuro. Presso l'Università di Napoli Parthenope siamo lieti di ospitare una delegazione di oltre 100 studenti della Istituto Galileo Ferraris di Scam facebook Safer Internet Day 2026 Domani, 10 febbraio, in oltre 100 Paesi del mondo si celebra il Safer Internet Day (SID), la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea. L’obiettivo è invitare ragazze e ragazzi a rifl x.com

