La fine dell’entusiasmo digitale Difendersi dagli oligarchi di Big Tech

Riccardo Luna torna a parlare dei rischi di un mondo digitale sempre più dominato da pochi colossi. In un convegno recente, il giornalista ha messo in guardia dagli oligarchi di Big Tech, che controllano gran parte dei nostri dati e delle nostre vite online. Luna ha spiegato che è ora di difendersi, perché il loro potere cresce senza freni, e con esso anche le preoccupazioni sulla privacy e la libertà di scelta degli utenti.

Riccardo Luna è fra i giornalisti italiani che più hanno raccontato la Rete, dall’avvento di Internet in poi (è stato anche direttore dell’edizione italiana di Wired). Il suo libro Qualcosa è andato storto (Solferino) indica già nel titolo la sua stessa parabola professionale: il passaggio dagli entusiasmi iniziali, con la Rete che prometteva libertà infinte e opportunità mai viste di progresso e di sviluppo delle relazioni umane, alla disillusione attuale, coi social e i “signori del digitale“ che vanno considerati a tutti gli effetti una minaccia per la collettività. Forse, al principio, c’era stato troppo entusiasmo, riconosce Luna: non sono lontanissimi i tempi in cui gli Zuckerberg, i Thiele, i Musk e via elencando venivano ritratti dalla stampa internazionale come i protagonisti di una nuova era non solo della tecnologia ma anche dell’umanità; oggi la fotografia che ritrae molti di loro, oligarchi di Big Tech, alla corte di Donald Trump il giorno dell’insediamento, è la sintesi di un tratto di storia per certi versi drammatico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

