Inter solo pari con l' Atalanta | occasione per il Milan | Furia Chivu per il gol di Krstovic |?Voti | Thuram San Siro non lo perdona più

L'Inter ha pareggiato contro l'Atalanta, mantenendo il punteggio di 0-0, mentre il Milan ha avuto un'occasione importante per avvicinarsi alla vetta della classifica. Chivu ha espresso rabbia per il gol di Krstovic, e i voti dei giocatori sono stati assegnati dopo la partita a Thuram e altri. A San Siro, i tifosi non hanno perdonato le recenti prestazioni della squadra. La lotta per lo scudetto si riapre con Allegri che può ridurre lo svantaggio a cinque punti, dopo il gol di Esposito e un finale di partita acceso.

MILANO Un punto in due partite: l’Inter pareggia con l’Atalanta e riapre il campionato, perché il Milan vincendo a Roma con la Lazio domenica sera può tornare a 5 punti di distanza. Per la seconda volta della stagione la squadra di Chivu non vince per due partite di fila e dopo il flop nel derby, è l’Atalanta a fermare sull’1-1 i nerazzurri con un gol nel finale di Krstovic che scatena le proteste nerazzurre e porta all’espulsione di Chivu: il fatto incriminato è una spinta di Sulemana su Dumfries, che cade, sbilanciato. L’intensità dell’impatto è giudicata veniale da Manganiello, anche dopo la revisione al monitor. Sembra più grave il rigore non dato poco dopo per un fallo di Scalvini su Frattesi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Inter, solo pari con l'Atalanta: occasione per il Milan | Furia Chivu per il gol di Krstovic |?Voti: Thuram, San Siro non lo perdona più Articoli correlati Inter-Atalanta 1-1 tra le polemiche. Krstovic gela San Siro, Chivu furioso (ed espulso)Milano, 14 marzo 2026 - Il Milan ha una chance di riaprire definitivamente la lotta Scudetto. Inter Atalanta, Chivu ritrova Thuram per San Siro: la situazione degli infortunati e le ultime su Calhanoglu e LautaroCalciomercato Inter, addio al 3-5-2! Chivu punta su quei due innesti per cambiare il centrocampo Spalletti Juve, i bianconeri preparano il nuovo... Contenuti utili per approfondire Furia Chivu Inter, saltano i nervi: il pari di Krstovic manda tutti fuori di testa, Chivu espulsoMILANO - Caos a San Siro, l'Inter perde la testa e pareggia contro l'Atalanta, temendo ora il possibile ritorno del Milan a -5. Episodi chiave nel finale di partita: i nerazzurri, dopo aver dominato l ... tuttosport.com Maxi-protesta Inter sul gol del pari dell’Atalanta: una mano leggera su Dumfries che si tuffa in Bastoni style, Padre Chivu espulsoMomenti di grande tensione a San Siro negli ultimi minuti di Inter-Atalanta. Al minuto 83, Nikola Krstovic ha firmato il gol del pari per l’Atalanta: Dumfries ha protestato per un presunto fallo di Su ... ilnapolista.it