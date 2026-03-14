Inter Atalanta 1-1 | a Pio risponde Krstovic ma non chiamatela più Marotta League

Allo stadio di San Siro, l'Inter e l’Atalanta si sono affrontate in una partita di Serie A sotto pioggia e vento. La gara si è conclusa con un punteggio di 1-1, con un gol di Pio e uno di Krstovic. La partita ha segnato il primo impegno del sabato nel campionato italiano, entrambe le squadre cercavano di migliorare il risultato precedente.

Inter Atalanta. Sotto la pioggia e il vento di San Siro, Inter a Atalanta aprono il sabato di Serie A con un obiettivo comune: cancellare il loro ultimo risultato. I primi minuti portano in evidenza già alcune chiavi tattiche del match, come l’insistente ricerca dei compagni nella profondità da parte di Barella e la posizione molto più interna di Dimarco che sembra dare fastidio e non poco alla Dea. E sono proprio Barella e Dimarco a confezionare al 5' la prima occasione per l’Inter, con Barella che pesca l’esterno sul secondo palo salvo poi vedere sciupare tutto con un tiro maldestro. I nerazzurri di casa mantengono il possesso, sono... 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Inter-Atalanta, finale di fuoco a San Siro: Krstovic risponde a EspositoUn finale incandescente a San Siro sancisce un pareggio che lascia l’amaro in bocca all’Inter e premia la resilienza dell’Atalanta. Pisa-Atalanta finisce 1-1, a Krstovic risponde DurosinmiAGI - Pareggio 1-1 tra Pisa e Atalanta nell'anticipo della 21ma giornata di Serie A. Altri aggiornamenti su Inter Atalanta Temi più discussi: Inter-Atalanta, tutto quello che c'è da sapere; Inter, la probabile formazione contro l'Atalanta; Inter-Atalanta, Sky o Dazn? Dove vederla in tv e in streaming; Vivaio: i risultati del weekend (08/03/2026). Inter-Atalanta 1-1, le pagelle: Esposito essenziale (7), indemoniato Dumfries (5,5). Dimarco impreciso (5,5)La sfida, valida per la 29a giornata, tra Inter e Atalanta si è conclusa in parità: 1-1. Vantaggio, nel primo tempo, di Esposito per i padroni di casa. Nel finale, pareggio ... leggo.it Quando si gioca Inter - Atalanta?Serie A 2025/2026, 29a giornata. Cronaca minuto per minuto di Inter-Atalanta: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it INTER SU TUTTE LE FURIE!!! RIGORE CHIESTO A GRAN VOCE PER IL CONTATTO SCALVINI-FRATTES!! Per Stramaccioni è sicuramente rigore, per Luca Marelli ci sta aver reputato troppo lieve l'episodio #InterAtalanta #Inter #Atalanta x.com PIO ESPOSITO!!! INTER AVANTI!!! Il bomber nerazzurro con la partecipazione di Carnesecchi Palladino e l'Atalanta chiedono un fallo di mano di Dumfries, ma non c'è niente - facebook.com facebook