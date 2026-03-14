Inter ormai in piena crisi di nervi | pareggia 1-1 con l’Atalanta Padre Chivu espulso e non per le preghiere

L’Inter ha pareggiato 1-1 contro l’Atalanta in una partita segnata da tensioni e nervosismo. Durante l’incontro, Padre Chivu è stato espulso, senza che l’episodio fosse legato a motivi religiosi. La squadra nerazzurra si è trovata in difficoltà, con i giocatori visibilmente sotto pressione e il match che si è concluso con un punto per entrambe le squadre.

In vantaggio di un gol (grazie a Pio Esposito) si fa raggiungere nel finale. Dumfries si tuffa in pieno Bastoni style, la spinta di Sulemana onestamente sembra una mano appoggiata Cm Milano 14032026 - campionato di calcio serie A Inter-Atalanta foto Crisitano MazziImage Sport nella foto: Marcus Thuram-Marco Carnesecchi L’Inter è ormai in piena fase di terrore. Il terrore di perdere l’ennesimo scudetto sul filo di lana. Lo scorso anno contro il Napoli, stavolta in favore del Milan (come peraltro nell’anno di Pioli). La squadra di Chivu si è fatta recuperare dall’Atalanta dopo essere andata in vantaggio nel primo tempo con Pio Esposito. La rete è parsa sbloccare i nerazzurri di Milano che però non hanno raddoppiato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Inter ormai in piena crisi di nervi: pareggia 1-1 con l’Atalanta, Padre Chivu espulso (e non per le preghiere) Articoli correlati Leggi anche: Maxi-protesta Inter sul gol del pari dell’Atalanta: una mano leggera su Dumfries che si tuffa, Padre Chivu espulso Chivu Inter, piena fiducia dalla società. E verso l’Atalanta…di Redazione Inter News 24Chivu Inter, tutta la società ha piena fiducia nel tecnico rumeno. CHIVU IN CONFERENZA POST-PARTITA DOPO LA VITTORIA DELL’INTER CONTRO L’ATALANTA: ATALANTA 0-1 INTER