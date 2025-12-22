Chivu Inter piena fiducia dalla società E verso l’Atalanta…

Inter News 24 Chivu Inter, tutta la società ha piena fiducia nel tecnico rumeno. E in vista della prossima gara di campionato contro l’Atalanta.. L’eliminazione subita in semifinale di Supercoppa Italiana ha lasciato strascichi pesanti in casa Inter, ma l’imperativo della società è guardare avanti senza indugi. Con la delicatissima trasferta contro l’Atalanta alle porte, fondamentale per difendere il primato in classifica, la dirigenza della Beneamata ha deciso di intervenire prontamente per compattare l’ambiente. Missione Pinetina: il vertice tra Marotta e il tecnico. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il centro sportivo di Appiano Gentile è stato teatro di un incontro strategico tra i vertici societari e Cristian Chivu, l’ex carismatico difensore del Triplete oggi alla guida della compagine milanese. 🔗 Leggi su Internews24.com

