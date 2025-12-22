Chivu Inter piena fiducia dalla società E verso l’Atalanta…
Inter News 24 Chivu Inter, tutta la società ha piena fiducia nel tecnico rumeno. E in vista della prossima gara di campionato contro l’Atalanta.. L’eliminazione subita in semifinale di Supercoppa Italiana ha lasciato strascichi pesanti in casa Inter, ma l’imperativo della società è guardare avanti senza indugi. Con la delicatissima trasferta contro l’Atalanta alle porte, fondamentale per difendere il primato in classifica, la dirigenza della Beneamata ha deciso di intervenire prontamente per compattare l’ambiente. Missione Pinetina: il vertice tra Marotta e il tecnico. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il centro sportivo di Appiano Gentile è stato teatro di un incontro strategico tra i vertici societari e Cristian Chivu, l’ex carismatico difensore del Triplete oggi alla guida della compagine milanese. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Chivu Inter, il percorso che ha portato il tecnico alla sua conferma e alla fiducia della società meneghina
Leggi anche: L'Inter vince 2-0 a Pisa: la doppietta di Lautaro rilancia Chivu, a -1 dalla vetta?Atalanta-Fiorentina: live 0-0
L'Inter lascia Riad con l'umore sotto i tacchi: fiducia in Chivu, ma serve più cattiveria; Inter, Bisseck: Mai pensato di andarmene. Abbiamo buone chance di vincere lo scudetto; Inter, Frattesi in fondo alle gerarchie: addio ipotesi concreta. Zielinski? Cura Chivu funziona; Genoa-Inter: sfida tra la rinascita e la corsa scudetto.
Inter, Chivu esce allo scoperto sugli episodi dei rigori: “Si può sbagliare…”, poi su partita e Lautaro in panchina - Inter, è intervenuto ai microfoni di Mediaset, Cristian Chivu. spaziointer.it
Inter, destini incrociati: Frattesi ai margini, Zielinski rilanciato dalla cura Chivu - Il tabellino delle ultime partite dell’Inter racconta una realtà diversa dalle attese, soprattutto per due nerazzurri. tuttomercatoweb.com
Bologna-Inter decisa ai rigori: Italiano e Chivu post semifinale Supercoppa italiana - Seconda semifinale di Supercoppa italiana tra Bologna ed Inter dopo quella giocata da Napoli e Milan e a Riad, ... europacalcio.it
Cristian Chivu è arrivato a un passo da quella finale che avrebbe potuto portare verso il suo primo trofeo in nerazzurro da allenatore. Un attimo, un dettaglio, un respiro che si spezza. Ma chi ama l’Inter sa che sono proprio queste ferite a farci crescere, a farci st - facebook.com facebook
Chivu dopo Bologna-Inter: "Nulla da rimpiangere, Lautaro aveva bisogno di riposare" #SkySport #SupercoppaItaliana x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.