Inter furiosa per gli episodi arbitrali | nessuno ai microfoni nel post partita

L’Inter si è mostrata molto arrabbiata dopo gli episodi arbitrali durante la partita contro l’Atalanta, che ha concluso con un pareggio. Nessuno dei giocatori o dello staff è intervenuto ai microfoni nel post partita, lasciando spazio alle proteste senza commenti ufficiali. La decisione dell’arbitro ha suscitato molte discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, rendendo il finale di match particolarmente acceso.

Milano. Un finale decisamente contestato. L’Atalanta strappa il pareggio in casa dell’Inter tra le proteste dei padroni di casa, che recriminano per un presunto fallo di Kamaldeen su Dumfries nell’azione del pareggio e poi un contatto tra Scalvini e Frattesi in piena area bergamasca che non viene ravvisato dall’arbitro Manganiello. leggi anche. Serie a, 29ª giornata Krstovic risponde a Pio Esposito e spezza il tabù Inter: l’Atalanta strappa l’1-1 a San Siro. Furia in panchina per l’Inter, con Chivu espulso in occasione delle contestazioni dell’1-1. Nel post partita, però, i sentimenti della capolista non sono stati spiegati, visto che la società ha scelto la linea del silenzio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Conferenza stampa Palladino post Atalanta Inter: «Oggi impariamo una lezione, partita decisa dagli episodi» Episodi controversi nel match Inter-Como: le decisioni arbitrali di Di Bello sotto la lenteLa moviola della semifinale di andata di Coppa Italia tra Como e Inter offre una lettura chiara degli episodi principali, evidenziando decisioni,... Contenuti utili per approfondire Inter furiosa Temi più discussi: Derby, clamoroso fallo di mano di Ricci al 94?: incredibile rigore negato all’Inter; Roma sconfitta, Gasperini furioso con il VAR: Cambino mestiere. Poi ammette gli errori nella formazione; Derby, clamoroso fallo di mano di Ricci al 94?: incredibile rigore negato all’Inter; Estupiñan regala il derby al Milan, Inter battuta 1-0 e furiosa. Inter furiosa per gli episodi arbitrali: nessuno ai microfoni nel post partitaLa capolista recrimina per il gol dell'1-1 e per un possibile rigore. Allenatore, dirigenti, giocatori: nessuno ai microfoni ... bergamonews.it La Marotta League non funziona: Inter beffata e furiosa, campionato riapertoCorsa scudetto riaperta, ma il campionato si infiamma per le decisioni arbitrali. A San Siro la protesta dei nerazzurri per le decisioni di Manganiello. inter-atalanta 1-1 proteste per un mancato rigo ... panorama.it #Krstovic risponde a Pio Esposito: #Inter furiosa, espulso #Chivu ma è 1-1 x.com Estupiñan regala il derby al Milan, Inter battuta 1-0 e furiosa #Calcio #SerieA #Milan #Inter #MilanInter - facebook.com facebook