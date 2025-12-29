Conferenza stampa Palladino post Atalanta Inter | Oggi impariamo una lezione partita decisa dagli episodi

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, il tecnico Palladino ha commentato gli episodi che hanno deciso la partita, sottolineando come questa rappresenti un’occasione di riflessione per la squadra. Nella conferenza stampa, Palladino ha analizzato gli aspetti da migliorare, evidenziando l’importanza di imparare dalle situazioni che si sono presentate sul campo. Le sue parole offrono uno spunto di analisi sulle dinamiche di una sfida decisiva.

Inter News 24 Conferenza stampa Palladino post Atalanta Inter: le parole del tecnico degli orobici dopo la sconfitta rimediata in campionato. La conferenza stampa di Raffaele Palladino al termine di Atalanta Inter. SULLA PARTITA – « Difficile da accettare, non mi sento di condannare Djimsiti. Purtroppo capita, ma ho detto alla squadra che ci abbiamo provato fino alle fine. Partita preparata diversamente visti gli ultimi anni con l’Inter. Dispiace ma bisogna azzerare subito e pensare alla Roma ». PIANO GARA – « Ho affrontato l’Inter, se la vai a prendere alta e forte ti mette in difficoltà. Loro vogliono quello, che li vai attaccare e poi ti mettono in difficoltà. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Palladino post Atalanta Inter: «Oggi impariamo una lezione, partita decisa dagli episodi» Leggi anche: Conferenza stampa Cambiaghi: «Gara equilibrata e decisa da due episodi, ma perdere contro una squadra come la Juventus può capitare» Leggi anche: Conferenza stampa pre Atalanta Inter Palladino: «Trend negativo ma vogliamo batterlo in casa» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Conferenza di Palladino all’ora di pranzo, poi rifinitura e via verso il ritiro di Genova; Atalanta, Palladino: Contro il Genoa mi aspetto una prova di maturità; Calcio, Palladino: Dobbiamo sfatare il tabù Inter; Palladino alla vigilia del Genoa: «Partita importantissima, dobbiamo prepararla come se fosse il Chelsea. Atalanta, Palladino in conferenza: "Usciamo con un po' di rammarico, purtroppo gli episodi hanno spostato il risultato finale" - L'Atalanta ci prova fino alla fine, ma non basta ed esce sconfitta contro l'Inter nell'ultima gara del 2025. fcinternews.it

Atalanta Inter, Palladino: «E’ fondamentale sfruttare il fattore casa. Sul tabù con i nerazzurri dico una cosa» - Atalanta Inter, Palladino in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro i nerazzurri. calcionews24.com

Atalanta, Palladino: “Inter? I tabù sono fatti per essere sfatati” - Le conferenza stampa prepartita di Raffaele Palladino in vista di Atalanta- gianlucadimarzio.com

Conferenza stampa | Palladino dopo Atalanta-Fiorentina 30/11/2025

La conferenza stampa di mister Gasperini alla vigilia di Roma-Genoa Le parole del tecnico asroma.com/it/notizie/745… #ASRoma x.com

LIVE - La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini Press conference ahead of Roma v Genoa - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.