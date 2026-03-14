Prima del match tra Inter e Atalanta, Cristian Chivu ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn, commentando lo stato di forma dei giocatori e condividendo la sua opinione sulla partita. Ha affermato che Thuram è al 100% e rappresenta un elemento importante per la squadra. Inoltre, ha svelato qual è la sua principale preoccupazione in vista dell’incontro.

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© Calcionews24.com - Inter, Chivu nel pre-partita dell’Atalanta: «Thuram è al 100%, è importante per noi. Vi svelo qual è la mia preoccupazione»

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