Chivu a Dazn | Dobbiamo tornare a dare ritmo e intensità Thuram è al 100% La mia preoccupazione è il nostro cammino

Da internews24.com 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un'intervista a Dazn, un ex calciatore ha parlato delle esigenze della squadra, sottolineando l'importanza di riprendere ritmo e intensità nelle partite. Ha confermato che Thuram è al massimo della forma e ha condiviso la sua preoccupazione riguardo al percorso della squadra in questa stagione. Le sue parole sono state rivolte ai tifosi e agli addetti ai lavori.

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