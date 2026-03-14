In un'intervista a Dazn, un ex calciatore ha parlato delle esigenze della squadra, sottolineando l'importanza di riprendere ritmo e intensità nelle partite. Ha confermato che Thuram è al massimo della forma e ha condiviso la sua preoccupazione riguardo al percorso della squadra in questa stagione. Le sue parole sono state rivolte ai tifosi e agli addetti ai lavori.

Mercato Inter, Nico Paz resta il sogno nerazzurro: non è impossibile! I dettagli Mercato Inter, Ausilio e Marotta al lavoro: sono quattro i colpi ipotizzati. I nomi sul taccuino Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Torino Inter Primavera, sconfitta pesante per i nerazzurri: 4-1! Non basta Mosconi in apertura Settore Giovanile Inter, svolta a sorpresa! Marotta beffa la Fiorentina, c’è lui in pole. Ultime Vecchi, futuro in bilico nell’Under 23: riflessioni e decisione finale a giugno. Gli aggiornamenti Terrore a Dubai per la famiglia D’Ambrosio: bloccati negli Emirati Arabi dopo l’attacco iraniano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu a Dazn: «Dobbiamo tornare a dare ritmo e intensità. Thuram è al 100%. La mia preoccupazione è il nostro cammino»

Articoli correlati

Inter, Chivu a DAZN dopo il 6-2 al Pisa: «Errore di Sommer? La colpa è mia, vi spiego perché»Crystal Palace, Glasner esce allo scoperto sul futuro di Mateta: «Sua cessione? Ecco la verità» Calciomercato Lecce: Lazio su Gaspar, ecco la...

Conte a Dazn: «L’Inter? Noi dobbiamo pensare al campionato nostro come abbiamo sempre fatto e cercare di fare questo»Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A.

Una selezione di notizie su Chivu a Dazn Dobbiamo tornare a dare...

Temi più discussi: L'analisi di Chivu e Dimarco dopo la sconfitta nel derby Streaming | DAZN IT; Il derby della Madonnina è rossonero: il Milan batte l'Inter a San Siro 1-0; Chivu verso il derby Milan-Inter: Due risultati su tre? Speculare non fa per noi; Marotta a DAZN: Pochi meriti all'Inter? Chivu ha ragione. Bel gesto di Lautaro, Esposito titolare un vanto.

Inter, Chivu: Vogliamo essere competitivi, un derby perso non cambia nienteCristian Chivu, tecnico dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida con l'Atalanta: Dobbiamo tornare a fare quello che abbiamo fatto sempre in questa stagione, dare ritmo e ... tuttomercatoweb.com

Chivu: Guardiamo avanti con fiducia, dal derby cambiato nulla. Thuram sta beneL'Inter è chiamata a reagire, per respingere il tentativo di rimonta del Milan e per avvicinarsi allo scudetto. Ne ha parlato prima della partita contro l'Atalanta Cristian Chivu, allenatore ... msn.com

La partita persa nel derby Un intoppo da poco conto per mister Chivu La determinazione nerazzurra è chiara: continuare con il percorso aumentando il distacco dal Milan per avvicinare il sogno scudetto! Ci riuscirà l'Inter o la Dea lì fermerà per riaprire defin - facebook.com facebook

Ecco l'UNDICI TITOLARE scelto da Chivu per la sfida contro l'Atalanta: FORZA RAGAZZI x.com