Inter | Chivu legato fino al 2028 la squadra vola in vetta

L’Inter ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Cristian Chivu, che sarà legato alla squadra fino al 2028. La decisione è stata comunicata in seguito alle recenti prestazioni positive del tecnico, che continuerà a guidare la squadra nella prossima stagione. La società ha deciso di rafforzare la propria fiducia nel suo allenatore, confermando l’accordo raggiunto.

L’Inter ha deciso di premiare Cristian Chivu con un prolungamento contrattuale, confermando la fiducia nella guida tecnica. La squadra nerazzurra si trova attualmente in testa alla classifica di Serie A, a sette punti dalla concorrenza con dieci gare ancora da disputare. Questa mossa strategica arriva dopo una stagione di riscatto per il club milanese, che ha superato l’umiliazione subita nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Il contratto originale scadeva alla fine della stagione 2026-27, ma i vertici del club intendono legare l’allenatore al progetto fino al termine della campagna 2027-28, con un’opzione per un ulteriore anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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