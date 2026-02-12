La federazione inglese ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto di Thomas Tuchel come ct fino al giugno 2028. Il tecnico si dice felice e orgoglioso di continuare a guidare la nazionale, senza nascondere l’aspettativa di affrontare con determinazione il prossimo Mondiale. La decisione garantisce continuità e stabilità alla squadra, che ora punta a fare bene nel prossimo ciclo internazionale.

Rinnovo fino al 2028 per il ct dell'Inghilterra: «Felice e orgoglioso, non vedo l'ora di guidare la squadra al Mondiale»

Tuchel resta in Inghilterra fino al 2028.

