L'Inter ha pareggiato 1-1 contro l'Atalanta a San Siro, interrompendo la serie di vittorie e permettendo al Milan di ridurre le distanze in classifica. La partita, valida per la 29esima giornata di Serie A, si è conclusa con un risultato che influisce sulla corsa allo scudetto. Nessun altro dettaglio è stato comunicato.

L'Atalanta ferma l'allungo dell'Inter in classifica sul campo dei nerazzurri: il primo big match della 29esima giornata di Serie A si chiude sull'1-1. Inter a +8 sul Milan, che domani sera gioca all'Olimpico contro la Lazio, Atalanta stabile al settimo posto. A sbloccare al 26' un gran diagonale di Pio Esposito, lanciato da un cross preciso di Barella, tiro che Carnesecchi riesce solo a sfiorare. Un minuto di recupero. Nel secondo tempo i nerazzurri ripartono a razzo: al 47' ci prova Dunmfries di testa su lancio di Dimarco, palo e rimbalzo che per poco non viene trasformato in gol da Mkhitaryan; al 49' Thuram sfiora il raddoppio con un tiro che esce di poco a Carnesecchi già battuto; al 61' occasione ghiotta per Thuram lanciato da Mkhitaryan e stavolta Carnesecchi salva. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Inter, brutto stop a San Siro contro l'Atalanta: ora il Milan può accorciare

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