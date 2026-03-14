Inter-Atalanta Sulemana-Dumfries e Scalvini-Frattesi | perché arbitro e VAR hanno lasciato correre

Durante la partita tra Inter e Atalanta, l’arbitro Manganiello e il VAR, rappresentato da Gariglio e Chiffi, hanno deciso di non intervenire su alcune azioni controversie. In particolare, sono state analizzate le situazioni coinvolgenti Sulemana-Dumfries e Scalvini-Frattesi, ma nessuna di queste ha portato a un intervento o a un cambio di decisione sul campo.

Né l'arbitro Manganiello né il VAR (Gariglio e Chiffi) hanno ritenuto opportuno cambiare le decisioni di campo: Vediamo cosa è successo e perché hanno optato per la non punibilità senza on-field-review. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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