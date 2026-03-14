Inter-Atalanta sabato 14 marzo 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Torna Dumfries dal 1?
Sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:00 si gioca a San Siro Inter contro Atalanta, due squadre reduci da sconfitte recenti. L’Inter cerca di ritrovare fiducia dopo la sconfitta nel derby, mentre l’Atalanta vuole dimenticare il flop in Champions League. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si discutono anche quote e pronostici sulla partita. Si attendono eventuali scelte di formazione, come il ritorno di Dumfries dall’inizio.
Sabato pomeriggio a San Siro si sfidano due squadre ferite che devono reagire. Inter e Atalanta, opposte nel prossimo turno di Serie A, hanno il computo di mettersi alle spalle l’una il ko nel derby e l’altra il tracollo in Champions League. Partiamo dai padroni di casa che hanno appena perso l’occasione di uccidere il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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