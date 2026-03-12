Inter-Atalanta sabato 14 marzo 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:00 si gioca a San Siro la partita tra Inter e Atalanta. Le due squadre arrivano da sconfitte recenti: l’Inter ha perso nel derby, mentre l’Atalanta ha subito un’eliminazione in Champions League. Entrambe cercano di reagire e migliorare la propria posizione in classifica. La sfida coinvolge formazioni alla ricerca di riscatto e di punti fondamentali per il campionato.

Sabato pomeriggio a San Siro si sfidano due squadre ferite che devono reagire. Inter e Atalanta, opposte nel prossimo turno di Serie A, hanno il computo di mettersi alle spalle l’una il ko nel derby e l’altra il tracollo in Champions League. Partiamo dai padroni di casa che hanno appena perso l’occasione di uccidere il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Inter-Atalanta (sabato 14 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Lazio-Atalanta (sabato 14 febbraio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiLazio e Atalanta si affronteranno in semifinale di Coppa Italia più avanti ma intanto sono di fronte sabato all’Olimpico per il prossimo turno di... Girona-Athletic Bilbao (sabato 14 marzo 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. I catalani sfidano i LeonesLa prima gara del sabato di Liga sarà quella che vedrà opposti Girona e Athletic Bilbao: le due squadre sono separate da soli 4 punti in classifica... Aggiornamenti e notizie su Inter Atalanta sabato 14 marzo 2026 ore... Temi più discussi: Inter-Atalanta: info tagliandi del settore ospiti; Biglietti Inter-Atalanta: quando escono, prezzi e settore ospiti, tutte le informazioni sulla sfida di campionato; Serie A: Manganiello arbitra Inter-Atalanta, torna La Penna dopo Inter-Juve. Doveri in B; Verso Inter-Atalanta, l'allenamento dei nerazzurri. Inter, seduta verso l'Atalanta. Ancora a parte 3 big, ma per Bastoni c'è fiduciaSeduta mattutina per l'Inter di Cristian Chivu in vista della sfida contro l'Atalanta in programma sabato 14 marzo alle ore 15. Dopo il rientro. tuttomercatoweb.com Probabili formazioni Inter-Atalanta: riecco Thuram. Le sensazioni su Bastoni, Dumfries e ScamaccaProbabili formazioni Inter Atalanta - Le possibili scelte di Chivu e Palladino per il match della 29^ giornata di Serie A ... fantamaster.it Sky - Verso #InterAtalanta, incerta la presenza dal via di #Dumfries. #Chivu scioglierà i dubbi nelle prossime ore x.com Napoli, Inter e Juventus Atalanta L'1-6 della Dea contro il Bayern, di fatto, chiude qui l'avventura delle italiane in Champions League. Zero rappresentanti ai quarti di finale, tutte eliminate in anticipo. È una novità No: sarà la quarta volta nelle ultime 6 edizi - facebook.com facebook