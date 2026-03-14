Inter-Atalanta sabato 14 marzo 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici Thuram è pronto a tornare e può colpire
Sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:00 si gioca a San Siro la partita tra Inter e Atalanta. Le due squadre arrivano entrambe da sconfitte recenti, con l’Inter ancora sconvolta dal derby perso e l’Atalanta reduce da un'eliminazione in Champions League. Thuram si sta preparando al suo rientro e potrebbe avere un ruolo importante nel match.
Sabato pomeriggio a San Siro si sfidano due squadre ferite che devono reagire. Inter e Atalanta, opposte nel prossimo turno di Serie A, hanno il computo di mettersi alle spalle l’una il ko nel derby e l’altra il tracollo in Champions League. Partiamo dai padroni di casa che hanno appena perso l’occasione di uccidere il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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