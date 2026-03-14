Inter-Atalanta sabato 14 marzo 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici Thuram è pronto a tornare e può colpire

Sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:00 si gioca a San Siro la partita tra Inter e Atalanta. Le due squadre arrivano entrambe da sconfitte recenti, con l’Inter ancora sconvolta dal derby perso e l’Atalanta reduce da un'eliminazione in Champions League. Thuram si sta preparando al suo rientro e potrebbe avere un ruolo importante nel match.