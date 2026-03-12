Sabato alle 15:00 a San Siro l’Inter affronta l’Atalanta in una sfida di Serie A. Entrambe le squadre arrivano da sconfitte recenti: l’Inter nel derby e l’Atalanta in Champions League. La partita vede la capolista tentare di tornare alla vittoria, con le formazioni pronte a reagire dopo i risultati negativi, in un incontro che mette in palio punti importanti per la classifica.

Sabato pomeriggio a San Siro si sfidano due squadre ferite che devono reagire. Inter e Atalanta, opposte nel prossimo turno di Serie A, hanno il computo di mettersi alle spalle l’una il ko nel derby e l’altra il tracollo in Champions League. Partiamo dai padroni di casa che hanno appena perso l’occasione di uccidere il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Inter-Atalanta (sabato 14 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. La capolista può tornare al successo

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