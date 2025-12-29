Le pagelle di Atalanta-Inter evidenziano Lautaro Martinez come il miglior in campo, secondo il Corriere dello Sport. Buone prestazioni anche per Chivu, che si distingue positivamente. Analizziamo i momenti più significativi della partita, valutando le prestazioni dei giocatori e i principali aspetti tecnici dell'incontro. Un'occhiata obiettiva ai singoli contributi e all'andamento complessivo della sfida tra le due squadre.

Inter News 24 Pagelle Atalanta Inter, per il Corriere dello Sport Lautaro è il migliore in campo. Promosso a pieno anche mister Chivu. Vediamo i voti ricevuti dai due. Il successo della Beneamata al Gewiss Stadium non è solo una vittoria di classifica, ma una prova di forza certificata dalle valutazioni del Corriere dello Sport. I meneghini superano l’esame bergamasco con voti altissimi, premiando la strategia di Cristian Chivu — l’ex carismatico difensore del Triplete oggi tecnico dei campioni d’Italia — capace di vincere “di corto muso” grazie a una gestione coraggiosa dei cambi e della qualità tattica (voto 7). 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pagelle Atalanta Inter, Lautaro migliore in campo per CdS. Gran voto anche per Chivu

