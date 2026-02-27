Sanremo 2026 le pagelle della terza serata | Irina imbarazzo profondo Ubaldo campione del mondo Carlo Conti bocciato | il tempo si è fermato e la lampada è rimasta accesa

Nella terza serata di Sanremo 2026, Irina Shayk ha salutato il pubblico con un “Buonasera Italia. Buonasera Sanremo. Sono felice di essere Sanremo con tutti voi”, mentre Ubaldo è stato definito campione del mondo. Carlo Conti ha ricevuto critiche per aver mostrato una lampada accesa e aver avuto un atteggiamento giudicato datato.

IRINA SHAYK – "Buonasera Italia. Buonasera Sanremo. Sono felice di essero Sanremo con tutti voi. Grazie mille". Mica potevi aspettarti capriole, letture dantesche e un do di petto alla Bocelli, ma la presenza della top model russa è più cringe degli acuti di Tredici Pietro e più inutile dei collegamenti con lo Suzuki stage. La linea di dialogo continua: ma come mai sei a Sanremo, Irina? "Ma Carlo (Conti) sono qui per te". Imbarazzo profondo. Voto 4

Sanremo 2026, i top e i flop della terza serata: Ubaldo Pantani in versione Lapo che scambia Carlo Conti per Fabio Fazio e Belen che appare, è fuori sync e scompareFlop: Irina Shayk nonsense Non abbiatene a male, ma noi siamo ancora qui a chiederci il senso della presenza di Irina Shayk, contenuta persino...

Sanremo 2026, le pagelle della terza serata. Serena Brancale potentissima (9), Arisa stucchevole (5), Malika Ayane mai banale (7,5). Eros e Alicia Keys, standing ovation (10)Dopo le prime due serate in cui si sono esibiti prima tutti i 30 Big in gara, poi la metà, oggi tocca all'altra metà: in questa terza serata del Festival di Sanremo ... leggo.it

Vincitore nel 1984 tra i Giovani e nel 1986 nei Big, si presenta Eros Ramazzotti che è stato presentato da Pippo Baudo. Carlo Conti ha trasmesso una clip di presentazione dell'indimenticabile presentatore siciliano Con la canzone con cui vinse il Festival di S x.com