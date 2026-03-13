Inter-Atalanta a San Siro | scattano le chiusure e i cambi linea Atm L’elenco dei bus e tram deviati

Per la partita tra Inter e Atalanta prevista per sabato 14 marzo alle 15 a San Siro, le autorità hanno disposto chiusure e modifiche alle linee di trasporto pubblico. Atm ha annunciato deviazioni sui bus e sui tram che circolano nella zona dello stadio, con cambi di percorso temporanei per garantire la sicurezza e agevolare il traffico.

In vista della sfida di sabato 14 marzo, Atm modifica il servizio di superficie e dispone la chiusura temporanea di due fermate della Lilla: ecco come muoversi Tutto pronto per il match di domani, sabato 14 marzo, a San Siro: alle 15 si sfideranno Inter e Atalanta. Per l'occasione alcune linee Atm di superficie cambieranno servizio prima, durante e dopo la partita. Su disposizione della questura, verranno chiuse le stazioni M5 di Ippodromo e Segesta sul finire della partita. “Uscendo dallo stadio, usate le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto, oppure raggiungete a piedi la stazione M1 di Lotto in 15 minuti”, spiega Atm. Da due ore prima fino all'inizio della partita, i tram della linea 16 verso San Siro Stadio saltano la fermata piazza Axum. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Articoli correlati Inter-Atalanta a San Siro: cambia tutto per i mezzi Atm. Stazioni metro chiuse e bus deviati: la guidaDalle chiusure della linea M5 alle deviazioni delle linee 16, 49, 64 e 80: tutto quello che c'è da sapere per evitare di rimanere bloccati durante il... Leggi anche: Tutte le metro e le linee Atm modificate per la partita dell'Inter a San Siro Atalanta-Inter, come la squadra di Chivu ha cambiato modo di attaccare: l'analisi a Sky Calcio Club Contenuti utili per approfondire Inter Atalanta a San Siro scattano le... Temi più discussi: Inter-Atalanta, tutto quello che c'è da sapere; Inter-Atalanta: info tagliandi del settore ospiti; Diretta Inter-Atalanta: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Biglietti Inter-Atalanta: quando escono, prezzi e settore ospiti, tutte le informazioni sulla sfida di campionato. Pronostico Inter-Atalanta, precedenti a senso unico: 9 vittorie di fila per la BeneamataLa 29esima giornata di Serie A entra nel vivo con il confronto tra Inter e Atalanta di sabato alle ore 15:00. A San Siro si preannuncia una gara intensa. tuttomercatoweb.com Inter-Atalanta (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronosticoLa sfida tra Inter e Atalanta incendia la ventinovesima giornata: tutte le informazioni sul match. msn.com Inter. Heidi Montag · I'll Do It. -1 to Inter-Atalanta - facebook.com facebook Inter-Atalanta: ecco la previsione esclusiva della nostra IA x.com