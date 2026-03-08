Perché Luca Marelli non ha commentato gli episodi da moviola del derby Milan-Inter su DAZN
Luca Marelli, ex arbitro e attualmente analista video per DAZN, non è presente questa sera durante il derby tra Milan e Inter. Non sono stati rivelati motivi o spiegazioni ufficiali riguardo alla sua assenza. La trasmissione continua senza il suo commento sulle decisioni arbitrali e sugli episodi da moviola che si sono verificati durante la partita.
Luca Marelli, ex arbitro e oggi moviolista di DAZN da qualche anno, non è presenta questa sera durante il derby tra Milan e Inter. Marelli ha dato forfait dopo Genoa-Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Moviola Milan Verona, il pensiero di Marelli sul rigore concesso ai rossoneri: cosa ha detto l’esperto arbitrale di Dazn
Moviola Fiorentina Milan: furia Allegri, espulso Vanoli. Mirino su un rigore non dato…Gli episodi dubbi del matchCalciomercato Napoli: la Juve fa un ‘favore’ a Conte…Novità importanti nelle ultime ore sul colpo azzurro! Mercato Torino: un ‘paradosso’ tecnico...
Il gol di Troilo non era da convalidare La spiegazione dell'episodio decisivo di Milan-Parma
Tutti gli aggiornamenti su Perché Luca Marelli.
Temi più discussi: Verona-Napoli, gol Lukaku a tempo scaduto? Marelli non ha dubbi: guardate cosa ha detto a DAZN; Luca Marelli: Errore di Rapuano all’inizio dello 0-2. Palladino doveva essere ammonito; Atalanta-Udinese, la moviola di Marelli: Errore sul 2-0. Palladino? Non tollerabile quella protesta; Marelli: Fullkrug e Luperto si trattengono, corretto non intervenire da parte del VAR.
Perché non c'è il moviolista Marelli su DAZN per il derby Milan-Inter: il motivo dell'assenzaLuca Marelli non ha commentato gli episodi da moviola del derby su DAZN, a spiegare i motivi della sua assenza prima di Milan-Inter è stato Pierluigi Pardo. msn.com
Milan-Inter, Luca Marelli non c'è: l'improvvisa assenza del talent arbitrale DAZN scatena sospetti e veleniMilan-Inter, Luca Marelli non c'è: l'improvvisa assenza del talent arbitrale DAZN scatena sospetti sul web. Il motivo del forfait annunciato da Pierluigi Pardo. sport.virgilio.it
Luca Marelli (DAZN) "La Cremonese reclama per un rigore non concesso al minuto 96, ma vediamo l'azione precedente: tutto nasce da un fischio completamente sbagliato di Sozza, perché non c'era assolutamente fallo di Cheddira del Lecce a inizio azio - facebook.com facebook