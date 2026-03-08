Perché Luca Marelli non ha commentato gli episodi da moviola del derby Milan-Inter su DAZN

Luca Marelli, ex arbitro e attualmente analista video per DAZN, non è presente questa sera durante il derby tra Milan e Inter. Non sono stati rivelati motivi o spiegazioni ufficiali riguardo alla sua assenza. La trasmissione continua senza il suo commento sulle decisioni arbitrali e sugli episodi da moviola che si sono verificati durante la partita.

Luca Marelli, ex arbitro e oggi moviolista di DAZN da qualche anno, non è presenta questa sera durante il derby tra Milan e Inter. Marelli ha dato forfait dopo Genoa-Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

