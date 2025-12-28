L’analisi della moviola Milan-Verona si concentra sul rigore concesso ai rossoneri. Marelli, esperto arbitrale di Dazn, ha espresso il suo punto di vista sulla decisione dell’arbitro Fabbri, confermando la correttezza del penalty assegnato. In questo commento, si approfondisce la sua analisi, offrendo una valutazione obiettiva e professionale sull’episodio, senza sensazionalismi, per comprendere meglio le dinamiche della decisione arbitrale.

Moviola Milan Verona, giusto il rigore dato ai rossoneri? Marelli non ha dubbi e condivide la decisione presa da Fabbri in campo. Le ultime In avvio di ripresa il match cambia subito volto. Dopo pochi secondi dal fischio d'inizio del secondo tempo, al 47', un pallone viene messo in mezzo all'area e Nkunku, nel tentativo .

© Calcionews24.com - Moviola Milan Verona, il pensiero di Marelli sul rigore concesso ai rossoneri: cosa ha detto l’esperto arbitrale di Dazn

