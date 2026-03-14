Inter Atalanta LIVE 1-0 | ultimi dieci minuti i nerazzurri resistono

Alle 15 si gioca a San Siro la partita tra Inter e Atalanta, valida per la 29ª giornata di Serie A. Sono passati quasi 80 minuti e il risultato è ancora fermo sull’1-0 a favore dei nerazzurri. Ora mancano circa dieci minuti alla fine dell’incontro, mentre le squadre cercano di mantenere il risultato. La partita è in corso e i tifosi attendono gli ultimi sviluppi.

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