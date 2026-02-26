LIVE Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano 73-64 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | ultimi dieci minuti

In una partita di Eurolega, l'Hapoel Tel Aviv ha mantenuto un vantaggio di 73-64 sull'Olimpia Milano negli ultimi minuti. Bolmaro ha segnato un canestro spettacolare in rovesciata, portando il punteggio a 81-72. Nel finale, Micic ha realizzato due tiri liberi, contribuendo a chiudere la frazione. La sfida si è conclusa con questi risultati.

83.74 Ennesimo canestro che con la palla che rimbalza sul ferro sei volte ed entra. Purtroppo poi LeDay sbaglia il libero dopo il tecnico fischiato ad Itoudis. 79-69 Ancora un canestro fortunatissimo dei padroni casa con Bryant. Sono almeno quattro oggi i canestri casuali dell'Hapoel. FINISCE IL TERZO QUARTO! L'Hapoel è scappata via negli ultimi minuti. Ora serve davvero una grande impresa a Milano per provare a rimontare. 71-62 Un solo libero per Dunston. Due minuti alla fine del terzo quarto. 70-61 Dopo l'ennesimo errore di Shields, Odiase segna con il fallo di Guduric. Scappa nuovamente via l'Hapoel. 66-61 Splendido arresto e tiro di Micic. OLIMPIA MILANO IN PARTITA! L'Hapoel Tel Aviv arriva a +15, ma c'è la reazione dell'Olimpia che con la tripla allo scadere di Shavon Shields va alla pausa sul 49-47. Un grande LeDay da 16 punti, seguito da Brooks e Nebo con 8 punti a testa. Per Ellis inv Halftime in Tel Aviv Hapoel 49 Olimpia 47