Inter Torino LIVE 0-0 | Carlos Augusto pesca la traversa!

All’U-Power Stadium di Monza, Inter e Torino si sfidano nei quarti di finale di Coppa Italia. La partita si accende subito, ma nessuna delle due squadre riesce a trovare la rete. Carlos Augusto del Torino colpisce la traversa, mentre l’Inter cerca di reagire senza fortuna. Il risultato resta sullo 0-0, e il match si decide tutto ai tempi supplementari o ai rigori.

Stasera all’U Power Stadium di Monza si gioca il quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino.

Inter-Torino, dalla Curva uno striscione per Audero: “Vicinanza e rispetto” x.com

Coppa Italia, in campo alle 21 Inter-Torino DIRETTA #ANSA facebook