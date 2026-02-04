Inter Torino LIVE 0-0 | traversa di Carlos Augusto!

Stasera all’U Power Stadium di Monza si gioca il quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino. La partita è iniziata da poco e le due squadre si affrontano senza esclusione di colpi. Al momento, il punteggio è fermo sullo 0-0, ma ci sono state occasioni per entrambi i fronti. Poco fa, Carlos Augusto ha colpito una traversa con un tiro potente, sfiorando il vantaggio per il Toro. I tifosi sono in fibrillazione, sperando in un gol che possa sbloccare il risultato. La partita è ancora

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 21 all'U Power Stadium di Monza per Inter Torino, quarto di finale di Coppa Italia 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all'U Power Stadium di Monza per Inter Torino, la sfida valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia 202526 che non verrà disputata a San Siro per via della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina in programma venerdì. Partita secca: in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, si va direttamente ai calci di rigore senza disputare i tempi supplementari. Chi passa il turno si qualifica alle semifinali (andata 4 marzo e ritorno 22 aprile) contro la vincente di Napoli-Como, in calendario il prossimo 10 febbraio.

