Inter Atalanta LIVE 0-0 | Scamacca dal limite Sommer in due tempi
Alle 15 a San Siro si gioca l'incontro tra Inter e Atalanta, valido per la 29ª giornata di Serie A. La partita si sviluppa senza reti fino a questo momento, con Scamacca che tenta un tiro dal limite e Sommer che respinge in due occasioni. Segui l’andamento del match in tempo reale con noi.
di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 15 a San Siro per Inter Atalanta, match valevole per la 29^ giornata di Serie A: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Atalanta, sfida valevole per il 29° turno del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri di Chivu, reduci dal KO nel derby contro il Milan per 1 a 0, cercano subito il riscatto. La Dea di Palladino, reduce dal pareggio per 2 a 2 contro l’Udinese si trova attualmente al 7° posto in classifica con 46 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE CRONACA. 12? – Scamacca dal limite, Sommer in due tempi 5? – Primo tiro di Scamacca da fuori, palla alta. 🔗 Leggi su Internews24.com
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FINALMENTE DUMFRIES DAL 1'! Le Ufficiali di Inter-Atalanta: INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zapp - facebook.com facebook