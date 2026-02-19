Calciomercato Inter LIVE | Dal rinnovo di Pio Esposito al primo nome per il dopo Sommer

Il calciomercato dell’Inter si anima con il rinnovo di Pio Esposito, che si avvicina grazie a un nuovo accordo tra club e agente. La trattativa si è sbloccata dopo settimane di negoziati, con il giocatore che ha deciso di prolungare il contratto di un anno. Parallelamente, i nerazzurri puntano a trovare il sostituto di Sommer, con un primo nome sulla lista. Le voci di mercato continuano a circolare, mentre i dirigenti lavorano per completare le operazioni prima della chiusura della sessione.

Calciomercato Inter LIVE: Arsenal su Pio Esposito, Ausilio e Marotta preparano il rinnovoL'Arsenal ha deciso di puntare su Pio Esposito, spinto dalla volontà di rafforzare l'attacco giovane. Calciomercato Inter, Marotta blinda Pio Esposito: rinnovo fino al 2031 e ingaggio triplicato per scacciare le sirene dalla PremierL'Inter ha deciso di rinnovare il contratto di Pio Esposito fino al 2031, puntando a rafforzare il suo ruolo in squadra. Calciomercato #Inter a sorpresa spunta il nome di #Diaby dell'Al Ittihad per la fascia destra. Le trattative sono in corso per un prestito con diritto di riscatto a circa 40 milioni di euro. Il calciatore ha già accettato la destinazione.