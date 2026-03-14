Inter Atalanta ci sarà un ospite in Tribuna a San Siro | tanti gli osservati speciali in primis Esposito

Oggi alle 15:00 allo Stadio San Siro si svolge la partita tra Inter e Atalanta. Nella tribuna del stadio sarà presente anche Gennaro Gattuso, CT della Nazionale Italiana. Tra gli osservati speciali ci sarà anche un giocatore in particolare, Esposito, che attirerà l'attenzione di molti presenti. La partita vede la partecipazione di numerosi tifosi e appassionati di calcio.

di Stefano Cori Inter Atalanta oggi alle ore 15:00, in Tribuna allo Stadio San Siro è atteso anche Gennaro Gattuso, CT della Nazionale Italiana. Alle ore 15:00 si giocherà Inter-Atalanta, big match valido per la 29esima giornata di Serie A. Un incontro molto significativo per questo turno di campionato e per la stagione in generale. Da una parte c’è la formazione di Cristian Chivu che cerca l’immediato riscatto dopo la sconfitta nel derby che ha portato il Milan a -7. Dall’altra c’è invece la squadra di Raffaele Palladino che è reduce da un sonoro 1-6 incassato dal Bayern Monaco martedì scorso in Champions League. Allo Stadio San Siro, in Tribuna, è atteso anche un ospite speciale: Gennaro Gattuso. 🔗 Leggi su Internews24.com

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