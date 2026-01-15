Mercato Inter deciso il futuro di Mlacic Intanto spunta un nuovo nome per la difesa nerazzurra | le ultime

Sul fronte mercato, il futuro di Mlacic è stato definito dall’Inter. Nel frattempo, il club valuta anche un possibile intervento in difesa, con un nuovo nome proveniente dalla Dinamo Zagabria. La strategia nerazzurra si concentra su investimenti mirati per rafforzare la rosa, mantenendo un approccio cauto e ponderato. Aggiornamenti e dettagli sulle trattative sono attesi nelle prossime settimane.

Inter News 24 Mercato Inter, ecco la decisione sul futuro di Mlacic. Intanto Ausilio prova l’affondo per un talento della Dinamo Zagabria.. L’operazione per portare Branimir Mlacic a Milano è ormai alle battute finali, ma con un cambio di programma rispetto alle ipotesi iniziali. Nonostante l’investimento importante da 5 milioni di euro, il club nerazzurro ha deciso di lasciare il difensore in prestito all’ Hajduk Spalato fino al termine della stagione. Come riportato da Tuttosport, la scelta è arrivata per assecondare la volontà del ragazzo e del suo entourage: « Né il giocatore, né il padre che ne cura gli interessi, erano infatti entusiasti all’idea di andare a giocare in Serie C » con la formazione Under 23. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, deciso il futuro di Mlacic. Intanto spunta un nuovo nome per la difesa nerazzurra: le ultime Leggi anche: Mercato Inter, nuovi dettagli sull’offerta per Mlacic e la strategia nerazzurra per il futuro: le ultime Leggi anche: Mercato Juve, spunta un nome CLAMOROSO per rinforzare la difesa: Comolli lo conosce, ecco chi è il nuovo OBIETTIVO dei bianconeri Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Deciso il futuro di Luciano Spalletti: già programmato un incontro con la Juventus; Rivoluzione Inter? Da Sommer ad Acerbi e Mkhitaryan: ecco quando verrà deciso il loro futuro; Akanji imbattibile anche contro il Bologna, i tifosi dell'Inter lo celebrano: “Operazione nonsense”; Altobelli esalta Lautaro: Tra i migliori al mondo insieme ad Haaland, è la storia dell'Inter!. Inter, Simeone e Premier in agguato: il futuro di Dimarco è già deciso | CM.IT - Federico Dimarco è rinato sotto la gestione Chivu: la mossa dell’Inter per blindarle il laterale sinistro in maglia nerazzurra ... calciomercato.it

Mercato Inter, non solo Mlacic: Jakirovic è l’ultima idea dalla Croazia! Il piano di Ausilio - Il piano: offerta per il 2007 dell’Hajduk e occhi sul 2008 della Dinamo Zagabria L’asse di mercato tra Milano e la Croazia dive ... calcionews24.com

Inter-Napoli, il mercato accende la sfida scudetto: Robinho jr e Sterling, le ultime scommesse di Marotta e Conte - Inter e Napoli si preparano allo scontro diretto di San Siro, ma sono molto attive anche sul mercato. sport.virgilio.it

. @Inter | Marotta: “Non è facile trovare sul mercato un sostituto di Dumfries all’altezza di questo club” x.com

Ecco il pensiero dell’ex allenatore nerazzurro sul mercato dell’Inter facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.