Manganiello dirige Inter-Atalanta | tutti i suoi precedenti con l’Inter

Gianluca Manganiello sarà l’arbitro della partita tra Inter e Atalanta, in programma sabato alle 15:00 a San Siro. È la prima volta che dirige questa sfida. In passato, ha già arbitrato incontri con l’Inter, senza altre designazioni per questa stagione. La partita si giocherà nel rispetto del calendario ufficiale della Serie A.

Manganiello. Sarà Gianluca Manganiello l'arbitro incaricato di dirigere la sfida tra Inter e Atalanta, in programma sabato alle ore 15:00 a San Siro. Il direttore di gara, 44 anni e appartenente alla sezione AIA di Pinerolo, è stato designato per uno dei match più interessanti della giornata di Serie A. Per Manganiello si tratterà della terza direzione stagionale con l' Inter in campo. Nei 2 precedenti di questa stagione i nerazzurri hanno sempre ottenuto la vittoria: il 9 novembre contro la Lazio e il 21 febbraio sul campo del Lecce. Entrambe le partite si sono concluse con il risultato di 2-0 in favore della squadra milanese. Manganiello: i precedenti con i nerazzurri.