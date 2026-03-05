Frosinone–Pescara 2-2 tra polemiche e rimonta | i giallazzurri acciuffano il pari nel finale

Nel match tra Frosinone e Pescara, terminato 2-2, si sono susseguite numerose occasioni e momenti di tensione, con i giallazzurri che sono riusciti a pareggiare nel finale. La partita, valida per la 28ª giornata di Serie B, ha visto protagonisti episodi che hanno acceso discussioni tra le due squadre, creando un clima di grande suspense fino al fischio finale.

Al "Benito Stirpe" succede di tutto: doppietta di Di Nardo, gol annullato dal Var, rigore di Calò ed espulsione di Altare. Raimondo firma il 2-2 nella ripresa Pareggio ricco di episodi e tensione quello tra Frosinone Calcio e Delfino Pescara 1936 nel turno infrasettimanale della 28ª giornata di Serie B. Allo stadio Stadio Benito Stirpe finisce 2-2 al termine di una gara che lascia spazio a recriminazioni e rimpianti per i giallazzurri. La partita si mette subito in salita per i padroni di casa: dopo appena due minuti Di Nardo porta avanti gli abruzzesi. Al 33' arriva l'episodio destinato a far discutere: con Cittadini a terra per infortunio e i giocatori del Frosinone fermi, il Pescara prosegue l'azione trovando ancora la rete con Di Nardo.