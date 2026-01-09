Inter-Napoli nessun pienone al Meazza | biglietti ancora in vendita

L'incontro tra Inter e Napoli, in programma domenica al Meazza di Milano, rappresenta una sfida importante nella corsa allo scudetto. I biglietti sono ancora disponibili, offrendo ai tifosi l'opportunità di seguire dal vivo questa partita decisiva. La sfida mette in palio punti fondamentali e attirerà sicuramente l'attenzione di appassionati e sostenitori di entrambe le squadre.

Inter-Napoli. Domenica il Meazza di Milano ospiterà la sfida scudetto tra Inter e Napoli. Una gara molto attesa che potrebbe essere già decisiva per la corsa al titolo. L'Inter ci arriva con un vantaggio di 4 punti sui partenopei e in caso di successo allungherebbero a +7, un vantaggio non da poco. Dall'altra parte il Napoli è consapevole che una sconfitta rischia di fargli perdere il treno scudetto e farà di tutto per portare a casa i 3 punti e portarsi a -1. Se in campo la sfida si preannuncia incandescente, anche alla luce delle tensioni arbitrali della gara d'andata e di quelli subiti dal Napoli contro il Verona, sugli spalti la situazione sembrerebbe non essere uguale.

Serie A: Inter prova di fuga, domenica il big match con il Napoli - L'Inter accelera e lancia un messaggio chiaro al Napoli. ansa.it

Serie A: l’Inter espugna Parma e vola a +4 su Napoli e Milan - Quello di Marcus Thuram (97 min e 6 sec) è il gol più tardivo segnato dall’Inter in Serie A dal ritorno del torneo a 20 squadre nel 2004/05: superato nella circostanza il rigore realizzato da Lautaro ... msn.com

TS - Da Napoli-Inter a #Inter-Napoli, la situazione si è ribaltata: Chivu cerca il successo che manca da tre anni x.com

Marini al Var col Napoli, quanti disastri: Napoli-Inter 0-3 del 2023 (non segnala fallo di Lautaro su Lobotka sul vantaggio Inter). Inter-Napoli 1-1 del 2024 (rigore inesistente per contatto Anguissa-Dumfries). Napoli-Inter 1-1 del 2025 (non segnala mani D - facebook.com facebook

