Inter-Napoli la designazione arbitrale | chi fischia al Meazza e chi sarà al Var

Per la sfida tra Inter e Napoli, in programma domenica sera al Meazza, la designazione arbitrale prevede Daniele Doveri di Roma 1 come arbitro principale. Al VAR sarà presente il collega Marco Di Bello. La scelta degli ufficiali di gara garantisce l’applicazione delle regole in modo accurato e imparziale, contribuendo a un confronto competitivo e corretto tra le due squadre.

Sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1 a dirigere domenica sera al Meazza di Milano il big match della ventesima giornata di campionato tra Inter e Napoli. Gli assistenti saranno Stefano Alassio di Imperia e Valerio Colarossi di Roma 2. Il IV uomo sarà Andrea Colombo di Como.Al VAR, invece.

