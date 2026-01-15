L'Inter ha conquistato una vittoria importante contro il Lecce a San Siro, grazie a un gol di Esposito nel finale. La partita si è sviluppata su pochi margini di errore, con i nerazzurri che hanno mantenuto un approccio concreto. La vittoria è arrivata nel momento in cui la resistenza avversaria si stava indebolendo, confermando la solidità e la determinazione della squadra milanese.

A San Siro non c’è stata spettacolarità, ma sostanza. L’Inter piega il Lecce con una vittoria sofferta, arrivata quando la partita sembrava avviata verso un finale bloccato, e lo fa nel modo più coerente possibile con il tipo di gara che si era incancrenita: forzando la serratura nel momento in cui la resistenza avversaria inizia a cedere. Il gol decisivo arriva nel finale, firmato da Esposito, e vale tre punti che pesano come macigni nella corsa al vertice. L’Inter insiste, il Lecce resiste (quasi). La squadra di Inter affronta una di quelle partite che il calendario ti presenta come favorevoli ma che il campo trasforma in trappole. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Inter, vittoria di forza a San Siro: Esposito piega il Lecce nel finale

Leggi anche: Inter Lecce 1-0, Pio Esposito entra e porta i nerazzurri in vantaggio: ribolle San Siro al gol dell’attaccante

Leggi anche: Champions League, l'Inter piega il Kairat a San Siro

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

L'Inter abbatte il Bologna e si riprende il comando della classifica; Il Napoli è infinito a San Siro contro l'Inter: recupera due volte lo svantaggio con super McTominay. Finisce 2-2; L'Inter vola con Zielinski, Lautaro e Thuram: Bologna sconfitto, per Chivu c'è la vetta della Serie A; Inter–Napoli 2-2, Stellini:“Rimontare due volte l’Inter qui non è mai facile”.

San Siro, il giorno decisivo: Forza Italia spiana la strada a Sala, non voterà contro la vendita a Milan e Inter - È atteso il voto del Consiglio comunale di Milano sulla delibera relativa alla vendita dello stadio a Inter e Milan, mentre fuori da Palazzo Marino ... ilfattoquotidiano.it

San Siro venduto a Inter e Milan, l'assist di Forza Italia alla giunta e lo scoramento dei consiglieri nella votazione fiume: «Sforeremo le 31 ore?» - Dopo quasi 12 ore di maratona, il verdetto arriva alle 4 di notte: il Consiglio comunale di Milano approva la delibera per la vendita di San Siro e delle aree intorno all’impianto alle due società ... milano.corriere.it

Inter forza quattro: Chivu cambia sempre, ma sta costruendo nuove certezze - Senza facili esagerazioni: lo Slavia Praga era e resta avversario modesto, che a San Siro non poteva certo ... tuttomercatoweb.com

https://www.corrieresalentino.it/2026/01/inter-lecce-e-la-20esima-volta-in-casa-dei-nerazzurri-una-sola-vittoria-25-anni-fa-mai-un-pareggio/ facebook

Quando ieri ho detto “Inter-Napoli 2-2 per il Napoli” prevedevo esattamente ciò che si sta verificando oggi: state di fatto commentando la vittoria del Napoli per 2-2. Ma di vittoria non si tratta e l’Inter dovrà mostrarsi matura e lucida abbastanza da far valere il pe x.com