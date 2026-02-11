Conte esplode di rabbia per il mancato rosso a Ramon | le frasi urlate a Manganiello e Ayroldi – FOTO

Durante la partita tra Napoli e Como di Coppa Italia, Antonio Conte si è lasciato andare a un'esplosione di rabbia. Le telecamere di SportMediaset lo hanno ripreso mentre urlava contro gli arbitri Manganiello e Ayroldi, in particolare per il mancato cartellino rosso a Ramon. L’allenatore ha mostrato tutta la sua frustrazione in modo evidente, lasciando trasparire la sua delusione per una decisione che ha influenzato l’andamento della partita.

Un Antonio Conte infuriato quello che le telecamere di SportMediaset hanno colto durante la sfida tra Napoli e Como di Coppa Italia. Il tecnico dei partenopei ha perso la pazienza dopo la mancata espulsione di Ramon all'inizio del secondo tempo, dopo un fallo al limite dell'area di rigore su Rasmus Hojlund. Conte furioso con Manganiello: cosa ha urlato in campo. Attraverso le immagini di SportMediaset è stato possibile ricostruire gli attimi concitati a inizio ripresa nella sfida del Maradona, quando l'arbitro Manganiello ha deciso di non estrarre il secondo cartellino giallo nei confronti di Jacobo Ramon.

Antonio Conte è stato squalificato per due giornate a seguito delle proteste nel tunnel dopo Inter-Napoli.

Durante la partita tra Inter e Napoli, l’allenatore dell’Inter, Conte, è stato espulso e ha avuto un acceso confronto con il quarto uomo, culminato con un cartellino rosso diretto.

