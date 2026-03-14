Inter Atalanta accuse social contro Stramaccioni | Una telecronaca da tifoso Sul gol di Krstovic…

Durante la partita tra Inter e Atalanta, sui social sono state sollevate accuse contro l’commentatore Stramaccioni e la piattaforma Dazn, accusati di aver trasmesso una telecronaca troppo appassionata e influenzata dal tifo. Le critiche si sono concentrate in particolare sul commento riguardante il gol di Krstovic, con utenti che hanno contestato un tono troppo parziale. La discussione ha coinvolto diversi spettatori online.

Inter News 24 Inter Atalanta, polemiche social contro Stramaccioni e Dazn per una telecronaca “da tifoso”: ecco cos’è successo. Il post-partita di Inter-Atalanta ha acceso un vero caso mediatico attorno ad Andrea Stramaccioni. L’ex tecnico nerazzurro, oggi volto di DAZN, è stato travolto sui social da una pioggia di critiche per i suoi commenti ritenuti da molti tifosi e abbonati troppo sbilanciati e poco equilibrati. Le sue analisi sui due episodi più discussi della gara hanno alimentato le polemiche, trasformandolo nel bersaglio principale del malcontento online, con accuse dirette di non aver mantenuto la necessaria neutralità durante la cronaca del match di San Siro contro gli uomini di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Atalanta, accuse social contro Stramaccioni: «Una telecronaca da tifoso. Sul gol di Krstovic…» Articoli correlati Inter-Atalanta, gol di Krstovic tra le polemiche e Chivu espulso. Cos’è successo(Adnkronos) – Succede di tutto negli ultimi minuti di Inter-Atalanta, oggi sabato 14 marzo. Leggi anche: Inter ripresa dall’Atalanta: al gol di Pio Esposito risponde Krstovic tra le polemiche Una raccolta di contenuti su Inter Atalanta Argomenti discussi: Campionato falsato: Inter avvantaggiata, accuse Milan. Inter-Atalanta 1-1, gol e highlights: pari e polemiche a San Siro, in gol Pio e KrstovicLeggi su Sky Sport l'articolo Inter-Atalanta 1-1, gol e highlights: pari e polemiche a San Siro, in gol Pio e Krstovic ... sport.sky.it Inter furiosa per l’arbitraggio: scelta clamorosa dopo la gara contro l’AtalantaAl termine della partita, in casa Inter è scattato per la prima volta in stagione il silenzio stampa. Nessun tesserato nerazzurro si è presentato ai microfoni per commentare la sfida contro l’Atalanta ... spaziointer.it