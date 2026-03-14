Inter-Atalanta gol di Krstovic tra le polemiche e Chivu espulso Cos’è successo

Durante la partita tra Inter e Atalanta, si sono verificati diversi episodi che hanno attirato l'attenzione. All'82' minuto, Krstovic ha segnato un gol che ha scatenato polemiche, mentre l'allenatore della squadra ospite è stato espulso. La partita, iniziata con il vantaggio di Pio Esposito nel primo tempo, è proseguita con intensità e momenti di tensione negli ultimi minuti.

(Adnkronos) – Succede di tutto negli ultimi minuti di Inter-Atalanta, oggi sabato 14 marzo. Dopo il vantaggio di Pio Esposito nel primo tempo, all'82' arriva il pari della Dea. Sulemana recupera palla su Dumfries al limite dell'area, l'esterno olandese cade a terra e si lamenta per una spinta da dietro dell'avversario, ma l'arbitro Manganiello lascia. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Inter-Atalanta 1-1 tra le polemiche. Krstovic gela San Siro, Chivu furioso (ed espulso)Milano, 14 marzo 2026 - Il Milan ha una chance di riaprire definitivamente la lotta Scudetto. Leggi anche: Inter ripresa dall’Atalanta: al gol di Pio Esposito risponde Krstovic tra le polemiche Tutti gli aggiornamenti su Inter Atalanta gol di Krstovic tra le... Temi più discussi: Inter-Atalanta, tutto quello che c'è da sapere; Inter-Atalanta: la maledizione della Dea e i numeri del tabù; Pronostico Inter-Atalanta quote analisi 29ª giornata Serie A; Inter - Atalanta in Diretta Streaming | DAZN IT. Inter-Atalanta 1-1, gol e highlights: pari e polemiche a San Siro, in gol Pio e KrstovicLeggi su Sky Sport l'articolo Inter-Atalanta 1-1, gol e highlights: pari e polemiche a San Siro, in gol Pio e Krstovic ... sport.sky.it Inter ripresa dall’Atalanta: al gol di Pio Esposito risponde Krstovic tra le polemicheContinua il momento difficile della capolista che, dopo aver dominato per buona parte della partita, viene raggiunta a pochi minuti dal triplice fischio dall’ex Lecce. Grossa chance per il Milan ... ilgiornale.it Inter-Atalanta, la moviola: finale horror di Manganiello. Da annullare il pari della Dea e manca un rigore all'Inter x.com Inter-Atalanta, è andata così https://mdst.it/3Pj7IHO #SportMediaset - facebook.com facebook