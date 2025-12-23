Appiano Gentile Inter | nerazzurri al lavoro in vista dell’Atalanta stop per Bonny

L’Inter si prepara alla sfida contro l’Atalanta, con attenzione alle condizioni dei giocatori e agli aspetti di formazione. Nel dettaglio, si registra un’assenza importante: Bonny, fermo per infortunio. Nelle prossime settimane, sarà fondamentale monitorare i tempi di recupero e le eventuali variazioni nella rosa a disposizione di Inzaghi, in un contesto di preparazione e ottimizzazione per la partita.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell'Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla sconfitta ai rigori in Supercoppa Italiana a Riad contro il Bologna sono a tornarti a Milano e hanno ripreso gli allenamenti in vista della gara di settimana prossima in campionato contro l'Atalanta. Nella seduta di ieri si è fermato Bonny per un problema al ginocchio: il francese salterà la sfida contro i bergamaschi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: nerazzurri al lavoro in vista dell'Atalanta, stop per Bonny

Inter, tutto pronto per la Supercoppa: Chivu ha portato anche tre giovani a Riad - L’allenatore dell’Inter, per fare fronte alle tante assenze, ha deciso di portare a Riad anche tre ragazzi dell’Under23: Matteo Cocchi, esterno sinistro, Simone Cinquegrano, sulla fascia di destra e ... sportpaper.it

