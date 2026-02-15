Inter-Juventus 3-2 | i nerazzurri vincono tra le polemiche

L’Inter batte 3-2 la Juventus nel Derby d’Italia valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Una partita intensa, segnata da soprattutto dall’espulsione di Kalulu che ha lasciato la Juve in dieci per gran parte della gara. I nerazzurri partono forte e trovano il vantaggio al 17': il cross di Luis Henrique viene deviato da Cambiaso, ingannando Di Gregorio che commette una papera con l’autogol che sblocca il match. La Juventus non tarda a reagire: al 26' lo stesso Cambiaso si riscatta e, servito da McKennie, batte Sommer e ristabilisce la parità. La partita prosegue con l’Inter vicina al gol grazie a un doppio legno colpito dai padroni di casa.🔗 Leggi su Sportface.it

Zbigniew Boniek ha dichiarato che l'Inter ha più possibilità di vincere il derby di questa sera, causa la sua fiducia nei nerazzurri.

