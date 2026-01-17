Pisa-Atalanta finisce 1-1 a Krstovic risponde Durosinmi

Nell'anticipo della 21ª giornata di Serie A, Pisa e Atalanta hanno pareggiato 1-1. La squadra ospite è passata in vantaggio con Krstovic all'84°, che ha sfruttato un rimpallo dopo un cross di Sulemana. La risposta dei toscani è arrivata con Durosinmi, che ha fissato il risultato finale.

AGI - Pareggio 1-1 tra Pisa e Atalanta nell'anticipo della 21ma giornata di Serie A. Gli ospiti erano passati in vantaggio con Krstovic che all'84mo ha raccolto un rimpallo dopo un cross di Sulemana. Dopo appena tre minuti, all'87mo, è arrivato il pareggio del nuovo acquisto Durosinmi che su una palla tagliata dalla sinistra di Leris ha battuto in tuffo Carnesecchi. Una gara bella e vibrante ha regalato alla Dea un punto per avvicinarsi alla zona Europa, mentre il Pisa risolve l'astinenza di gol casalinghi e aggancia la Fiorentina a quota 14. Due novita' per Gilardino rispetto all'undici di Udine: parte dall'inizio Touré e non Leris mentre in difesa c'è Coppola al posto dello squalificato Caracciolo. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Pisa-Atalanta finisce 1-1, a Krstovic risponde Durosinmi Leggi anche: Diretta gol Serie A: Pisa Atalanta 1-1, finisce qui! Durosinmi risponde a Krstovic Leggi anche: Pisa-Atalanta 1-1, il neo toscano Durosinmi risponde a Krstovic Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Pisa - Atalanta in Diretta Streaming | IT; Serie A. La Juve fa la manita alla Cremonese e aggancia Napoli e Roma. Genoa-Cagliari 3-0 - Aggiornamento del 13 Gennaio delle ore 01:40; Serie A, Como-Bologna 1-1 e Udinese-Pisa 2-2. Vincono Roma e Atalanta; Pisa-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv. Pisa-Atalanta 1-1, Durosinmi risponde a Krstovic - Dopo un primo tempo in cui la squadra di Gilardino ha avuto più occasioni pericolose, a sbloccarla è stata l'A ... ansa.it

Serie A, Pisa-Atalanta 1-1: Krstovic illude, Durosinmi pareggia. La classifica aggiornata - La partita si era sbloccata al 83' grazie a Nikola Krstovic, che ha sfruttato un rimbalzo in area per segnare sotto la traversa e portare in ... ilovepalermocalcio.com

Krstovic non basta all'Atalanta: Durosinmi si presenta con gol - Atalanta, anticipo della 21° giornata di Serie A Enilive. fantacalcio.it

Durosinmi risponde a Krstovic, tra Pisa e Atalanta finisce 1-1. Esordio per Raspadori x.com

Serie A, Pisa-Atalanta 1-1. I toscani lasciano la coda della classifica Anticipo della 21^ giornata, dopo i recuperi delle partite rinviate per la Supercoppa Italiana 2025. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-serie-a- - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.