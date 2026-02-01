Uomo ferito gravemente dopo sparatoria in centro Milano tentativo di fuga con arma rubata

Un uomo è stato ferito gravemente in una sparatoria nel centro di Milano. Dopo aver preso una pistola a una guardia giurata, ha cercato di scappare, ma è stato colpito e ora si trova in condizioni critiche all’Ospedale Niguarda. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un uomo gravemente ferito è ricoverato in condizioni critiche all'Ospedale Niguarda di Milano dopo aver tentato di fuggire con una pistola rubata a una guardia giurata. L'episodio si è verificato poco dopo le 15 in via Caviglia, nel quartiere sud della città, in un'area frequentata da negozi e attività commerciali. Secondo le informazioni diffuse dalla Questura, l'uomo, di origine asiatica, ha sottratto l'arma a un vigilante in servizio, probabilmente durante un tentativo di rapina o di aggressione. Non appena ha ottenuto la pistola, ha iniziato a correre, attirando l'attenzione delle forze dell'ordine.

