Infortunio Neres arriva l' esito degli esami | il comunicato del Napoli

Il Napoli ha reso noto l’esito degli esami effettuati a David Neres, dopo l’infortunio alla caviglia durante la partita contro la Lazio. Il calciatore brasiliano si è sottoposto a controlli presso il Pineta Grande Hospital, per valutare la natura e la possibile durata dell’intervento. La società fornirà aggiornamenti ufficiali in merito alle condizioni di Neres e ai tempi di recupero previsti.

Arrivano importanti novità sulle condizioni di David Neres.Il brasiliano, costretto a lasciare il campo per infortunio nel corso del secondo tempo di Lazio-Napoli a causa di un problema alla caviglia, si è sottoposto quest'oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital.

Infortunio Neres: l'esito degli esami e i tempi di recupero - Archiviata l'entusiasmante vittoria in casa della Lazio, il Napoli di Antonio Conte guarda con fiducia alla sfida

Napoli, le condizioni di David Neres dopo l'infortunio: «Trauma distorsivo alla caviglia sinistra»

Infortunio #Neres, Di Marzio: "Un infortunio che di solito richiede 7/10 giorni di stop. Sicuramente out per #Napoli-Verona di mercoledì 7 gennaio del turno infrasettimanale".

#Napoli, infortunio #Neres: attesa per gli esami #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com

