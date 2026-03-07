Infortunio Provedel ecco l’esito degli esami | c’è lesione! Il portiere finirà sotto i ferri

Il portiere della Lazio ha subito un infortunio alla spalla, e gli esami hanno evidenziato una lesione. La società ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui conferma che sarà necessario un intervento chirurgico. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle tempistiche o sulle modalità dell’intervento è stato fornito. La notizia riguarda le condizioni fisiche del giocatore e la decisione di operarlo.

Griezmann Orlando City, doccia gelata per gli statunitensi? C’è la decisione dell’attaccante dell’Atletico Madrid Goretzka esce allo scoperto sul futuro: «Dove giocherò nella prossima stagione? Voglio assolutamente questa cosa». La confessione! Bernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese. Ultimissime Fabregas, che record con il Como! Solo un allenatore c’era riuscito prima di lui Cagliari, Pisacane dopo il KO col Como: «Nonostante alcuni cali la squadra ha fatto una gara di caratura. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Provedel, ecco l’esito degli esami: c’è lesione! Il portiere finirà sotto i ferri Infortunio Zaccagni, che guaio per la Lazio! C’è lesione: ecco l’esito degli esamiLookman, il Fenerbahce ora si spazientisce! Notte di tensione: quale futuro per l’attaccante dell’Atalanta? La rivelazione di Romano Liverpool,... Infortunio Dovbyk, l’esito degli esami dopo lo stop in Lecce Roma: c’è lesione! I tempi di recuperoArrivano notizie decisamente preoccupanti per la Roma e per il suo allenatore Gian Piero Gasperini. Contenuti utili per approfondire Infortunio Provedel. Lazio, infortunio per Provedel: la nota ufficialeLa Lazio perde Ivan Provedel. Il portiere ha rimediato un infortunio non banale e sarà operato: di seguito il comunicato ufficiale. Nel pomeriggio odierno, a seguito di un consulto tra lo staff ... fantacalcio.it Tegola Provedel: si teme un lungo stop dopo l’infortunio del portiereBrutta notizia in casa Lazio, a seguito del persistere di un dolore alla spalla il portiere Ivan Provedel si è sottoposto ad esami strumentali che avrebbero evidenziato un brutto infortunio. Si teme u ... lazionews.eu