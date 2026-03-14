Infortunio Coulibaly costretto al cambio all’intervallo di Napoli Lecce | preoccupazione sulle sue condizioni le ultime

Durante la partita tra Napoli e Lecce, Coulibaly ha subito un infortunio che ha costretto l’allenatore a sostituirlo all’intervallo. Le condizioni del giocatore sono al centro dell’attenzione, mentre i medici stanno valutando l’entità del problema. La sostituzione è avvenuta nel corso del primo tempo e le sue condizioni rimangono in fase di valutazione.

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